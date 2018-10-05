ارتفع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 1571 قتيلا وسط توقعات بزيادة العدد في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ انتشال جثث جديدة بعد أسبوع من الكارثة.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة ساحل جزيرة سولاويسي يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لوكالة “رويترز” انتشل معظم القتلى الذين تم تسجيل عددهم في مدينة بالو بينما لم تبدأ عمليات الإنقاذ الواسعة في مناطق يصعب الوصول إليها نتيجة الدمار الذي لحق بالطرق والانهيارات الأرضية.

ولا أحد يعرف عدد الأشخاص الذين قتلوا عندما هبطت التربة بشدة في ضاحية بيتوبو والمناطق المجاورة جنوبي بالو.

وتقول الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا: إن 1700 منزل سويت بالأرض في أحد الأحياء المنكوبة مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

المصدر: وكالات