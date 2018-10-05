يستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة الـ 27 لمسيرات العودة والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وتحمل اسم “جمعة الثبات والصمود” وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة على حدود قطاع غزة.

وسيلقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كلمةً ستكون الأولى له بعد انتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد.

وقد تقرر نقل الكلمة على الهواء مباشرة لمخيمات العودة للجماهير على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي من تواجده على طول الحدود مع قطاع غزة، محملا حركة حماس مسؤولية ما يحدث “داخل وخارج قطاع غزة”. ونشر عددا من منظومة القبة الحديدية في عدة مواقع من مستوطنات “غلاف غزة” خشية من إطلاق صواريخ من القطاع.

المصدر: فلسطين اليوم