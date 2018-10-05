اختطف مسلحون فجر الجمعة احد المواطنين السوريين في محلة المصنع، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة ان (ب.ا.م.ع- مواليد1993 سوري الجنسية)، ادعى لدى مخفر المصنع انه حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل واثناء وجوده مع والده (م.ع-مواليد1973) على متن سيارة نوع جيب اودي لون كحلي لوحة سورية، ولدى وصولهما الى محلة المصنع امام افران لمار، اقدم 4 مسلحين على متن سيارة نوع جيب اسود مجهولة باقي المواصفات على اعتراض طريقهما وقاموا بسلبهما السيارة وخطفهما”.

وتابعت الوكالة “لاحقا افرج المسلحون عن (ب.ا.م.ع) في محلة كسارة – زحلة وقاموا باختطاف والده وفروا به الى جهة مجهولة”، واضافت “لاحقا عثرت دورية من فرع المعلومات على سيارة الاودي في تعنايل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام