نوه عضو تكتل “لبنان القوي” النيابي النائب ادكار طرابلسي “بحكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبمواقفه المبدئية الشريفة في الامم المتحدة”، وأشاد “بجرأة وزير الخارجية جبران باسيل في الدفاع عن امن لبنان وكرامته”.

وقال طرابلسي في حديث له الجمعة “ننوه بالتطورات الايجابية في ما خص تأليف الحكومة التي بدأت تلوح بالأفق”، وسأل “عما كان يعيق تأليفها منذ أشهر خلت وهل يتحمل شعبنا في هذه الظروف الضاغطة مزيدا من ضرائب هدر الوقت والمشاحنات ؟ “.

ورأى طرابلسي ان “الأهم من تأليف الحكومة هو حسن سير أعمالها وانتاجيتها”، وطالب “الأفرقاء الذين تفننوا في وضع العصي في الدواليب في الحكومة السابقة ان يبدلوا من سلوكياتهم وان يقدموا الخير العام على مصالحهم الضيقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام