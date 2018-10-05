#باسيل: المعيار العادل هو وزير لكل خمسة نواب لأننا لو اعتمدنا معيار الاربعة وزراء لاحتجنا الى ٣٨ وزيرا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2018 - 12:47
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#باسيل: المعيار العادل هو وزير لكل خمسة نواب لأننا لو اعتمدنا معيار الاربعة وزراء لاحتجنا الى ٣٨ وزيرا
منذ 33 mins
5 October، 2018
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