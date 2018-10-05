ملك الطفل “موينا باتشونايف”، والذي ينحدر من الاصول طاجكستانية، أطول رموش في العالم، حيث قام الخبراء بتسجيل الطفل في موسوعة الأرقام القياسية الروسية وفق ما نشر موقع لايف الروسي.

وأكد والدا موينا، واللذان يعيشان في موسكو، عندما ولد موينا، أن رموشه كانت تلامس شفتيه، ومع الوقت نمت رموشه حتى وصلت إلى طول 3.5 سم.

وقام الأطباء باخضاع الطفل، البالغ من العمر 11، لفحوصات معينة والتي اظهرت بأن الطفل في حالة صحية ممتازة، والسبب في طول رموشه يعود الى كون الجين المسؤول عن نمو الرموش، لم يعمل كالمعتاد.موينا لفت الأنظار إليه من قبل العديد من وسائل الأعلام، مثل ديلي ميل وغيرها من وسائل الأعلام، بالإضافة إلى ذلك، قام المغني الروسي “طرزان” بالتقاط صور مع الطفل ونشرها على حسابه الخاص على الانستغرام.

المصدر: dpa