كشفت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية أن وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة العدو ميري ريغيف، تعتزم السفر مع بعثة منتخب الكيان الهيوني، للمشاركة في الجائزة الكبرى للجودو في أبوظبي الإماراتية، نهاية الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة العبرية أنه لم يتضح بعد هل سيمسح لريغيف بمرافقة منتخب بلادها إلى الإمارات، ولكن ما هو مؤكد أن “العلم الإسرائيلي” سيرفرف في أبوظبي، ذلك بعد تعهدات قدمتها الإمارات للاتحاد الدولي للجودو، بالسماح للرياضيين الصهاينة برفع علمهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا انضمت ريغيف بالفعل للوفد الصهيوني في أبوظبي، فمن المتوقع أن تضع اللمسات الأخيرة على خطط تل أبيب لاستضافة الجائزة الكبرى للجودو الخاصة بها.

المصدر: وكالات