قال الجنرال جوزف فوتيل رئيس القيادة المركزية الاميركية التي تشرف على مشاركة امريكا العسكرية في الشرق الأوسط، الخميس، أن بلاده لا تسعى إلى نزاع مع إيران.

وصرح الجنرال فوتيل لصحافيي البنتاغون “لا أعتقد أننا نسعى إلى الحرب مع إيران، ولا أعتقد أن هذا ما نركز عليه”.

وقال فوتيل “الطريقة الرئيسية التي نتبناها هي حالياً من خلال الضغط الدبلوماسي والاقتصادي. وأنا أؤيد ذلك، ولا أرى ذلك بالضرورة على أنه الطريق للحرب مع إيران”.

وحول الضربة الصاروخية الايرانية شرق الفرات في سوريا، قال فوتيل ان طهران لم تنسق معنا حول عزمها توجيه ضربات صاروخية في سوريا .

واضاف ان على ايران على الاقل ان تبلغ واشنطن بقرارها توجيه ضربات صاروخية عبر القناة الروسية، واصفا ما تفعله ايران بانه عمل متهور وتصعيدي، حسب تعبيره .

المصدر: وكالات