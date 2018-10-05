أعلنت مفوضية الانتخابات في كردستان العراق، الخميس، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة الرئيس السابق لإقليم، مسعود برزاني، يتصدر بفارق كبير نتائج الانتخابات التشريعية المحلية.

وقال مسؤولون من المفوضية في مؤتمر صحفي عقد لإعلان نتائج فرز 85 بالمئة من الأصوات، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” حصل على 595592 صوتا، فيما حصد “الاتحاد الوطني الكردستاني” 287575 صوتا بينما حظيت حركة “التغيير” دعم 164336 ناخبا لتحصل حركة “الجيل الجديد” على 113297 صوتا.

وأضافوا أن “الجماعة الإسلامية الكردستانية” حصلت على 94992 صوتا و”قائمة الإصلاح” نالت 69477 صوتا و”قائمة العصر” حصدت 13708 صوتا و”الحزب الشيوعي الكردستاني” حظيت بدعم 7069 ناخبا.

وجرت، الأحد 30 أيلول 2018، في محافظات كردستان العراق، عملية الاقتراع لانتخابات برلمان الإقليم لعام 2018.

ووصلت بنسبة المشاركة في التصويت إلى 59 بالمئة حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في 1200 مركز انتخابي بواقع 5933 محطة اقتراع توزعت على محافظات الإقليم، وسبقتها عملية الاقتراع الخاص في يوم الجمعة حيث صوت 156 ألفا و114 من القوات الأمنية و”البيشمركة” في الانتخابات (من أصل 170 ألفا و468 شخصا)، بنسبة مشاركة وصلت إلى 91.69 بالمئة في التصويت الخاص.

المصدر: وكالات