تتواصل التظاهرات الشعبية لليوم الثالث على التوالي في محافظة تعز، احتجاجا على استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وسط إضراب شامل للمحلات التجارية وعصيان مدني للمؤسسات .

وردد الاف المتظاهرين شعارات منددة بحكومة هادي وتحالف العدوان السعودي الاماراتي محملينه المسؤولية عن تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

ورفع المتظاهرون لافتات تتهم العدوان السعودي باختلاق الأزمات الاقتصادية للشعب اليمني واستمرار معاناته مع الحرب والجوع والأزمات.

وتشهد الأوضاع المعيشية والاقتصادية تدهورا حادا، في ظلِ استمرار ارتفاع الأسعار، عقب الانهيار المتسارع للعملة الوطنية.

وتسبب ارتفاع الأسعار في خلق هلع وخوف في أوساط المواطنين، نتيجة عدم قدرتِهم على مجاراة الأسعار التي بلغت أرقاما خيالية.

المصدر: وكالات