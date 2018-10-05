أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أن “أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في البلاد هو إصلاح الاقتصاد، ومن ثم فإن الحد من هبوط العملة المحلية الريال يأتي على رأس الأولويات الدولية”.

واشار غريفيث، في تصريح له، الى ان “الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد”، لافتاً الى أنه “داخل الأمم المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية، مجموعة من الإجراءات الفورية التى تتخذ على مدى أسابيع يمكن أن يجتمع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ووكالات الأمم المتحدة، والخليج بالطبع، وحكومة اليمن لمناقشتها”.

كما ذكر أن “الأمم المتحدة تأمل في استئناف المشاورات مع الجهات المتحاربة بحلول تشرين الثاني”.

غريفيث: أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية باليمن هو اصلاح الاقتصاد

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أن “أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في البلاد هو إصلاح الاقتصاد، ومن ثم فإن الحد من هبوط العملة المحلية الريال يأتي على رأس الأولويات الدولية”.

واشار غريفيث، في تصريح له، الى ان “الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد”، لافتاً الى أنه “داخل الأمم المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية، مجموعة من الإجراءات الفورية التى تتخذ على مدى أسابيع يمكن أن يجتمع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ووكالات الأمم المتحدة، والخليج بالطبع، وحكومة اليمن لمناقشتها”.

كما ذكر أن “الأمم المتحدة تأمل في استئناف المشاورات مع الجهات المتحاربة بحلول تشرين الثاني”.

المصدر: وكالات