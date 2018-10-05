أفادت معلومات صحفية بأن “حصيلة ضحايا الزلزال وأمواج التسونامي في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ارتفعت إلى 1558 قتيلا”.

وتجدر الاشارة الى أنه اجتاحت الاسبوع الماضي، أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.

يشار الى أن هذه ليست الكارثة الأولى من نوعها التي تضرب إندونيسيا، إذ ضرب زلزال جزيرة سومطرة في 2004، وتسبب في تسونامي اجتاح سواحل 13 دولة على المحيط الهندي، مخلفا 226 ألف قتيل، بينهم ما يزيد عن 120 ألفا في إندونيسيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية