أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عفوا رئاسيا غير مسبوق عن المحكوم عليهم بالمؤبد، في القرار الجمهوري رقم 455 لسنة 2018.

وصدر العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 تشرين الاول، حيث نص القرار الجمهوري على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 تشرين الاول 2018 خمس عشرة سنة ميلاديا ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العقوبات.

المصدر: وكالات