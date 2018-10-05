أصيب سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق رامون بليكوا بحالة تسمم جراء شربه مياه ملوثة خلال زيارته إلى محافظة البصرة، ما استدعى نقله إلى فندق وسط المدينة لتلقي العلاج.

وقال بليكوا في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الخميس، “شكرا لجميع الذين سألوا عن صحتي.. لقد أصبت بالمرض هذا الصباح وأجبرت على إلغاء عدة اجتماعات”.

وأضاف “قام طبيب اليونيسف بتشخيص سبب المرض وهو تلوث المياه”.

وتابع: “لم أكن أنوي أن أتضامن مع أهل البصرة من قبل، ولكنني الآن أشارككم ما تشعرون به من معاناة”.

ووصل بليكوا إلى البصرة للاطلاع على المشاريع التي تحتاجها المحافظة في قطاع الخدمات العامة من قبيل الكهرباء ومياه الشرب والتي تتطلب إعادة تأهيل وصيانة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان قد أعلنت أواخر الشهر الماضي، عن تسجيلها أكثر من 70 ألف حالة تسمم جراء تلوث مياه الشرب.

المصدر: وكالات