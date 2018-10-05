اتهم رئيس مقدونيا جورجي ايفانوف الخميس في براغ الاتحاد الأوروبي بانه كان “ظالما” ووصف الاتفاق مع اليونان الهادف لاتاحة انضمام بلاده الى الاتحاد الأوروبي بأنه “سيء”، وأخذ على بروكسل كونها “تكيل بمكيالين” في التعامل بلاده.

وقال “هناك بلدان حلت مشاكلها الثنائية وباتت أعضاء في الاتحاد الأوروبي”، مشيرا الى الخلافات الحدودية لسلوفينيا وكرواتيا.

وقال ايفانوف اثر اجتماع مع نظيره التشيكي ميلوس زيمان “هذان البلدان سمح لهما بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي في حين لم يسمح لمقدونيا حتى ببدء مفاوضات الانضمام”.

وأدلى رئيس مقدونيا بهذه التصريحات في خضم الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي في بلاده، وعبر أكثر من 90 بالمئة من المشاركين فيه عن تأييدهم لتغيير اسم البلاد الى “جمهورية مقدونيا الشمالية” ما يتيح انهاء خلاف طويل مع اليونان.

لكن المعارضة دعت الى مقاطعة الاستفتاء وبلغت نسبة عدم المشاركة نحو ثلثي الناخبين المسجلين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية