وجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس انتقادات للصين، متهما إياها بسرقة التكنولوجيات الأمريكية، ودعا شركة “غوغل” لوقف تصميم تطبيق للبحث على الإنترنت مخصص للصين.

وقال بنس في كلمة له أمام معهد هادسون للأبحاث إنه ينبغي على أرباب العمل أن يفكروا جيدا قبل دخول السوق الصينية.

وأضاف أن “غوغل” يجب أن توقف فورا تصميم تطبيق “دراغونفلاي” الذي سيعزز رقابة الحزب الشيوعي (الصيني) وسيضر بخصوصية المستهلكين الصينيين”.

يذكر، أن شركة “غوغل” تخطط لتدشين تطبيق للبحث على الإنترنت في الصين، من المتوقع أن يحجب مواقع ونتائج البحث بما يتوافق مع سياسات السلطات الصينية.

وأطلقت “غوغل” مشروع تطبيق “دراغونفلاي” في ربيع العام الماضي، علما بأن محرك البحث “غوغل” محظور على المستخدمين في الصين.

المصدر: وكالة رويترز