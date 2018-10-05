قتل جندي أميركي “اثناء ادائه واجبه” في افغانستان الخميس، بحسب ما أعلن حلف شمال الأطلسي، ليكون سابع جندي اميركي يقتل في البلد هذا العام.

وذكر الحلف أنه يجري التحقيق في ملابسات مقتل الجندي الذي لم يتم الكشف عن اسمه أو تفاصيل عن مكان وقوع الحادث.

وقال الجنرال سكوت ميلر قائد قوات الاحتلال الأميركية وقوات حلف الأطلسي في أفغانستان في بيان “نحيي تضحية أحد عناصرنا”.

الخميس أصدرت حركة طالبان بيانا قالت فيه أنها فجرت عربة اميركية مصفحة في اقليم غارمسير في ولاية هلمند الجنوبية ما أدى إلى مقتل جنود كانوا على متنها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية