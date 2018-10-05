أكد وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس الخميس أن واشنطن سترد في حال رفضت روسيا إنهاء “انتهاكها السافر” لمعاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي أبرمت زمن الحرب الباردة.

وقال ماتيس أن الكرملين يتعامل مع معاهدة نزع الاسلحة النووية المتوسطة المدى التي تم التوصل إليها في 1987 “بتجاهل تام”.

وقالت الولايات المتحدة على مدى نحو عامين أن النظام الصاروخي الروسي “9ام729” ينتهك المعاهدة التي تحظر الصواريخ المتوسطة المدى التي كانت محور سباق تسلح في أوروبا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في الثمانينات.

وقال ماتيس عقب لقاء مع وزراء دفاع دول حلف شمال الاطلسي في بروكسل “يجب أن تعاود روسيا الالتزام بالمعاهدة وإلا فإن الولايات المتحدة ستحتاج إلى الرد على هذا التجاهل التام لحدود المعاهدة”. وأضاف “الوضع الحالي من انتهاك روسيا السافر لهذه المعاهدة لا يمكن تبريره”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية