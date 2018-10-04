أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن “الولايات المتحدة تعمل على تسميم جو العلاقات الروسية – الأميركية عبر توجيه اتهامات جديدة للأجهزة الأمنية الروسية”.

وقال ريابكوف في حديث له الخميس “مع الأسف نراقب قيام السلطات الأميركية بمواصلة تسميم جول العلاقات الروسية – الأميركية بحصص جديدة من الاتهامات التي لا تستند لأساس بحق روسيا والتي تهرع الدول الأخرى في الناتو لتكرارها بأوامر من واشنطن”، وتابع “يتم تخويف الجمهور الغربي بالهاكرز الروس ويكادون يتهمونهم بقرصة الحواسيب في كافة أرجاء العالم”.

واضاف ريابكوف “القيادة الأميركية تحاول عدم السماح بالتفكك الكامل لرواية الدخل الغربي في الانتخابات الرئاسية الأميركية”، وأشار الى “أنهم يحاولون تعزيز هذه الرواية بتزوير جديد ومواصلة تضليل المجتمع الدولي ومجتمعاتهم من أجل إيجاد ذريعة جديدة للعقوبات وغيرها من التدابير بحق دولتنا”.

المصدر: سبوتنيك