أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في برنامج تلفزيوني مساء اليوم ” أنه: “مستعد أن يضحي بوزارات من أجل مصلحة البلد، ورأى أن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري بناء وإيجابي وهو حامي الدستور ومن مصلحته تأليف الحكومة، مشيرا الى أنه لا يوجد تفاهمات اليوم وفي مكان ما على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التضحية، مشددا على أننا سنشكل الحكومة خلال 10 أيام ترضي اللبنانيين وستضم الجزء الأكبر من الأحزاب السياسية وليست حكومة أمر واقع، وأريد حكومة وفاق وطني تحمي البلد من كل التحديات، ورأى أن الوضع الإقتصادي في البلد صعب ولا يحتمل الخلافات السياسية وأدق ناقوس الخطر”.

وقال: “هناك تواصل دائم بيني وبين رئيس حزب “القوات اللبنانية” جعجع، ويمكن تفعيل حكومة تصريف الأعمال في حال وجود ظروف استثنائية، وقوتنا كدولة أن نكون متفقين على برنامج موحد”.

اضاف: ” سنة 8 آذار لا يشكلون حزبا واحدا لذلك هناك صعوبة في تمثيلهم داخل الحكومة”.

ومشكلة تمثيل الوزير طلال ارسلان سنعالجها في نهاية المطاف بالتعاون بيني وبين الرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط، مؤكدا أن لا ضغوط علي من المملكة العربية السعودية، وأن التسوية مع رئيس الجمهورية قائمة ومستمرة وضمانتي رئيس الجمهورية،وأنا حريص على البلد وقدمت بالعديد من التضحيات خلال السنوات الأخيرة حتى أتينا برئيس جمهورية .