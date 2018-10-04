فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الخميس في 4-10-2018.

حماة وريفها:

ـ تصدى الجيش السوري لاعتداء مجموعة إرهابية تابعة لـ “جيش العزة”، تقدمت من محور بلدة مورك بريف حماة الشمالي الى بعض النقاط العسكرية المتمركزة في محيط البلدة، ووجه نيران رشاشاته باتجاه المجموعة، وحقق إصابات مؤكدة في صفوفها، وتم تدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

دير الزور وريفها:

ـ قُتِلت امرأتان و3 أطفال، إثر قصف طائرات “التحالف الدولي” بلدتي هجين والسوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ فجّر مسلحو داعش عدداً من منازل المدنيين، في بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة انتساب أبنائهم لـ “قسد”.

ـ قُتل شخص إثر انفجار لغم به، من مخلفات داعش، في بلدة البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قُتِل 4 مسلحين من “قسد” إثر إلقاء مسلحين مجهولين قنبلة عليهم قرب مبنى الناحية في بلدة البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قُتِل أحد مسلحي “قسد”، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في بلدة ذيبان، كما قُتِل مسلح آخر واصيب اثنان من “قسد”، إثر إطلاق مسلحي داعش النار عليهم، في قرية موزان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ توجه رتل عسكري لـ “التحالف الدولي” مؤلف من 6 آليات و4 شاحنات محملة بالصواريخ والمواد اللوجستية، نحو المناطق المتاخمة للجيب الخاضع لسيطرة داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

كما استقدم “التحالف الدولي” خلال الـ 24 ساعة الفائتة، مجموعات عسكرية من “قوات المارينز” الأمريكية، إلى محيط بلدة هجين بالريف الجنوبي الشرقي لدير الزور، حيث جرى استقدامهم على متن طائرة عسكرية حطت قرب منطقة هجين.

في السياق ذاته، أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 216 مسلحاً من داعش و117 مسلحاً من “قسد” بينهم أحد المسؤولين الميدانيين، خلال المعارك بين الطرفين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وذلك منذ الـ 10 من شهر أيلول الماضي.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقل مسلحو “قسد” عدداً من المعلمين، في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”، كما اعتقلوا شخصين في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي للحسكة، بتهمة التعامل مع داعش.

الرقة وريفها:

ـ قتل مسلح من “قسد” إثر انفجار قنبلة يدوية ألقاها مسلحون مجهولون، على حاجز لـ “قسد”، في محيط قرية “صكيرو” على الطريق الواصل بين الرقة _تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

ـ اعتقل مسلحو “قسد” عدداً من الأشخاص بعد مداهمة منزلهم في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، بسبب رفضهم دفع مبلغ ماليّ قدره 3000 دولار.

حلب وريفها:

ـ قتل أحد مسلحي “قسد” وأصيب 3 آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تُقلُّهم، في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ اصيب 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مدرسة “صادق هنداوي” في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ اعتقل مسلحو “فيلق الشام _الجبهة الوطنية للتحرير” أحد مسؤولي “لواء المغاوير _الجبهة الوطنية للتحرير” المدعو “وسيم خبّاز” وصادروا سلاحه وممتلكاته، بعد مداهمة منزله في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، لأسباب مجهولة.

ـ أعلن “تجمع الحسكة _الجيش الحر” المتواجد في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، عن انضمامه إلى صفوف “تجمع أحرار الشرقية _الجيش الحر”.

إدلب وريفها:

ـ استهدفت المجموعات المسلحة المواطنين الراغبين بالعودة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية عبر ممر ابو الضهور في ريف ادلب الجنوبي الشرقي وقامت باعتقال عدد من المواطنين.

ـ قتل شخص وأصيب آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، بسيارة كانت تقلهم، قرب بلدة اسقاط بريف إدلب الشمالي الغربي.

ـ شهدت بلدة زردنا بريف إدلب الشمالي الشرقي “توتراً أمنياً” بين “هيئة تحرير الشام” و”جيش الأحرار _الجبهة الوطنية للتحرير” على خلفية اعتقال “جيش الأحرار” أحد مسلحي “الهيئة” في البلدة، دون معرفة الأسباب، هذا وأرسلت “الهيئة” رتلاً عسكرياً إلى البلدة لاعتقال مطلوبين لها، لكن “جيش الأحرار” منع الرتل من دخول البلدة.

كما حاولت “هيئة تحرير الشام” إيقاف سيّارة على أحد حواجزها في البلدة، لكن السيّارة لم تستجب، فقاموا بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على السيّارة ما أدى إلى إصابة شخصين اثنين، ورجح “ناشطون معارضون” أن تكون السيارة تابعة لـ “جيش الأحرار”.

ـ هزَّ انفجار مجهول المصدر محطة وقود على طريق مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ ألقى مسلحون مجهولون قنبلة صوتية في مدينة اريحا بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن إصابات.

المصدر: الاعلام الحربي