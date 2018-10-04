اعلن مستشار اقتصادي للبيت الابيض الخميس أن الولايات المتحدة تنسق مع قوى اقتصادية أخرى للتصدي للممارسات التجارية غير المنصفة من جانب الصين.

وأوضح المستشار لاري كودلو أمام منتدى واشنطن الاقتصادي أن الرئيس دونالد ترامب يمكن ان يلتقي أيضا نظيره الصيني شي جينبينغ خلال الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين المقرر في الارجنتين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال “نتجه الى ما يمكن ان أسميه ائتلاف ارادة مشتركة للتصدي للصين في المجال التجاري، نتحدث مجددا مع الاتحاد الاوروبي، نتحدث مجددا مع اليابان”.

المصدر: الوكالة الفرنسية