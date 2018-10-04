السيد الحوثي: السلام لا يعني أن تجلس في منزلك مكبل الأيادي في حين أن العدو يقتل أبناء شعبك ولا يقبل بأي حلول منصفة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2018 - 21:00
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ظريف: هذا هو جزاء من يتوهم بأنّه قادر على توفير الامن بالإعتماد على الآخرين
ظريف: نمد أيدينا لجيراننا ونقول لهم كفوا عن هذا العناد وتعالوا لنبني منطقة قويّة
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدأ زيارة الى الهند يوقع خلالها صفقة لبيع نيودلهي أنظمة دفاع جوي من نوع أس 400
رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك يدعو رئيسة وزراء بريطانيا إلى بدء العمل على مقترح جديد لاتفاق بريكست
المجلس الوطني الإندونيسي يؤكد وفاة الفٍ واربعمئة وسبعة أشخاص جرَّاء الزلزال والتسونامي في مدينة بالو
السيد الحوثي: السلام لا يعني أن تجلس في منزلك مكبل الأيادي في حين أن العدو يقتل أبناء شعبك ولا يقبل بأي حلول منصفة
منذ 41 mins
4 October، 2018
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