هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برهم صالح بانتخابه رئيسا للجمهورية العراقية.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان لها الخميس إن “الرئيس الروسي أعرب في رسالة التهنئة التي نقلها السفير الروسي لدى بغداد مكسيم مكسيموف عن ثقته بأن تولي برهم صالح هذا المنصب الرفيع سيساهم في تعزيز سيادة العراق وتوحيد الصف الوطني والاستقرار السياسي للبلاد”.

وأشار بوتين إلى “استعداد روسيا الاتحادية لمواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين”.

من جهته عبر الرئيس العراقي برهم صالح عن “شكره للرئيس الروسي على رسالته”، محملا السفير مكسيموف “تحياته وتمنياته للرئيس الروسي بموفور الصحة والنجاح وللعلاقات العراقية الروسية مزيدا من التطور والتعضيد”.

المصدر: سبوتنيك