استقبل نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين في مقر الوزارة في موسكو مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.

واشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الى أن “البحث تناول قضايا الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ومناطق إقامتهم قبل اندلاع الأزمة في سوريا. كما جرى تبادل الآراء في آفاق العلاقات الثنائية في مجالات عسكرية والتقنية العسكرية”.

وساد اللقاء، بحسب البيان، “جو من الصداقة وتأكيد على مواصلة تطوير التعاون بمختلف الأوجه، من خلال قنوات المؤسسات العسكرية في البلدين بما في ذلك المسائل الإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية