أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين عن قلق بلاده إزاء الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان في سوريا. ولفت الى أن “الحوار جار حول تفكيكه لكن لا توجد معطيات حتى الآن عن إخلاء اللاجئين منه”.

وقال فيرشينين في حديث له الخميس “نحن قلقون جدا إزاء الأوضاع القائمة في هذا المخيم وهناك مشاكل إنسانية كبيرة”، وأضاف أنه على “علم بأن هناك اتصالات بين الأمم المتحدة والحكومة السورية بهذا الخصوص”.

وشدد فيرشينين على “ضرورة تخفيف الأوضاع الإنسانية في هذا المخيم وإيصال مساعدات إنسانية إلى هناك وقوافل إنسانية”، واكد انه “بالنتيجة يجب تفكيك هذا المخيم لأن المقيمين فيه حاليا هم نازحون مؤقتون ويجب أن يعودوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة”.

ولفت فيرشينين الى ان “هذا المخيم يقع في منطقة التنف السورية التي يسيطر عليها الأميركيون بشكل غير قانوني”، وأكد انه “يجب على الأميركيين الرحيل من هناك وإلى حين مغادرتهم سيظل هذا المخيم تحت غطاء منهم وهذه مناطق واسعة إلى حد كبير”، واوضح انه “وفقا للمعلومات تستخدم هذه الأراضي من قبل إرهابيي داعش للقيام بالاستراحة وإعادة ترتيب أوضاعهم وهذا أمر سيئ”.

المصدر: سبوتنيك