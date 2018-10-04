أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس جمهورية انغولا متمنيا عليه “التدخل السريع لاعادة فتح المحلات التجارية وابواب عمل اللبنانيين في انغولا بعد ان جرى عنوة إقفالها، اضافة الى اعتقال عدد من اصحابها وعمالها دون اي سبب معروف، الامر الذي يلحق اكبر الاضرار ليس فقط بهؤلاء الذين كانوا وهم من خيرة رعايا البلاد واسباب نهضة اقتصادها، بل ايضا يلحق الضرر بانغولا نفسها”.

وفي ما يأتي نص البرقية:

“أكتب اليكم لما يجمع بين بلدينا من علاقات تاريخية اخوية وصداقة عميقة وحرص متبادل على تعزيزها وازدهار بلدينا.

السيد الرئيس،

اود ان الفت عنايتكم للضرر الذي اصاب اللبنانيين في انغولا مؤخرا وقد طاول اقفال اعمالهم ومحلاتهم واعتقال بعضهم دون اسباب معلومة. وهذا يلحق بالضرر الكبير عليهم وعلى عائلاتهم وهذه سابقة لم نعرفها في انغولا.

السيد الرئيس،

ان تدخلكم لحل هذه الازمة محل تقدير كبير لدى لبنان واللبنانيين واحقاق للعدالة وانصاف لتضحيات اللبنانيين في المساهمة بازدهار بلدكم العزيز”.

اتصالان

كما اتصل الرئيس بري بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لهذه الغاية.

واتصل ايضا بمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لاجراء الاتصالات مع المسؤولين الامنيين هناك.

استقبالات

وكان الرئيس بري استقبل قبل ظهر اليوم، لجنة الدفاع النيابية الايطالية برئاسة رئيسها جيانلوكا ريزو، وتم البحث في الوضع الاقليمي والعلاقات الثنائية.

واكد الوفد “دعم ايطاليا للبنان والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين”.

ثم استقبل وفدا برلمانيا بريطانيا برئاسة رئيس مجلس المحافظين للشرق الاوسط هيوغو سواير، بحضور النائب ياسين جابر، وكان عرض للعلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.

وبعد الظهر، استقبل سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن، ودار الحديث حول التطورات الراهنة.

كما استقبل وفدا من منظمة “هيومن رايتس ووتش” برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، ودار الحديث حول نشاط المنظمة وحقوق الانسان. والمعلوم ان مجلس ادارة المنظمة يعقد اجتماعا في لبنان بين 2 و 5 الحالي، في اطار الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها في عدد من البلدان.

المصدر: الوكالة الوطنية