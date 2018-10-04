عقد وزير الزراعة الروسي ديميتري باتروشيف جلسة مباحثات موسعة مع نظيره المغربي عزيز أخنوش تناولت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وروسيا وسبل تعزيز وتنويعها خاصة في القطاعات ذات الأولوية المرتبطة بمجالات الزراعة والصناعة والطاقة.

وقال الوزير المغربي عقب جلسة المباحثات التي جاءت في إطار الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الروسية للتعاون الخميس إن “المغرب يسعى إلى الرفع من المبادلات التجارية مع روسيا وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارات في القطاعات الفلاحية والصناعة الكبرى”.

وأكد الوزير المغربي أن “روسيا تولي اهتماما كبيرا بتطوير سوق الحبوب بالمغرب”، ولفت الى ان “المغرب يسعى إلى الرفع من صادراته من المنتجات الفلاحية نحو روسيا خاصة الخضر والفواكه والحوامض”، مشيرا إلى أن “المباحثات تناولت سبل تسريع وضع ممر أخضر وهو بروتوكول تبادل المعلومات المتعلقة بنقل السلع والعربات بين المغرب وروسيا”.

المصدر: سبوتنيك