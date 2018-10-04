قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن “تنفيذ مشروع حل الدولتين في الاراضي المحتلة صعب بسبب الاستيطان”، وأضافت أن “بلادها تسعى إلى إقناع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف عملية السلام”.

وقالت ميركل في حديث لها بعد لقائها رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس في القدس المحتلة إن “بلادها تدعم مشروع حل الدولتين”، وتابعت “نتنياهو أبلغني أنه يجب الضغط على الفلسطينيين من أجل العودة إلى طاقم المفاوضات وهذا ما سأفعله”، على حد تعبيرها.

وحول على ما يسمى “قانون القومية الإسرائيلية” العنصري الذي اقرته سلطات العدو الاسرائيلي، قالت ميركل “هذه النقطة مثيرة للقلق إلى حد ما”، وتابعت “بالطبع نحن ندعم الدولة اليهودية لكن الأقليات لديها حقوق أيضا”، على حد وصفها، وشددت على انه “لا يمكن لاسرائيل أن تقدم نفسها كدولة يهودية طالما يرفض الفلسطينيون الاعتراف بذلك”.

المصدر: سبوتنيك