أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله حمكها، في حادثة بصرما التي أدت الى مقتل المغدورين يوسف فرنجية وبيار إسحق، بسبب إشكال واطلاق نار وقع على خلفية تعليق صور حزبية وتمزيق صور بين مناصرين من تيار “المردة” وآخرين من “القوات اللبنانية” منذ 10 سنوات ، وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة ثلاث سنوات بحق ميشال مخايل وكرم جرجس، وغرامة قدرها 500 ألف ليرة لكل منهما وتجريدهما من حقوقهما المدنية، بعدما أدانتهما بالاشتراك في هذا الاشكال واطلاق النار ومحاولة قتل مواطنين وتخريب ممتلكات، ولكن من دون معرفة هوية الفاعل بالذات الذي ارتكب جريمة قتل المغدورين.

المصدر: الوكالة الوطنية