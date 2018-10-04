نفذت قوات الحشد الشعبي ، اليوم الخميس، عملية أمنية لملاحقة خلايا جماعة داعش الاجرامي في قرى غرب الموصل.

وقال موفد إعلام الحشد الشعبي إن، قوات اللواء التاسع والعشرين في الحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية أمنية في قرى الكركشي والقاهرة وأم الزنابير والثلجة غرب الموصل.

وأضاف أن ” القوات عثرت على كدس للعتاد يعود لعناصر التنظيم الاجرامية “.

إلى ذلك نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، عملية ليلية لدهم وتفتيش أوكار عناصر جماعة “داعش” التكفيرية شرقي الضلوعية.

وقال موفد إعلام الحشد الشعبي إن: “قوات اللواء 43 في الحشد الشعبي وفوج مغاوير عمليات سامراء نفذوا، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، عملية دهم وتفتيش مشتركة لأوكار عناصر تنظيم داعش الاجرامي في ناحية العظيم المحاذية لمدينة الضلوعية”.

المصدر: وسائل اعلام عراقية