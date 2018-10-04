اعلن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي ان الاعتماد على القدرات الوطنية والطاقات المحلية العملاقة سيقودنا من جديد الى وضع حد للهيمنة الاميركية في الحرب الاقتصادية.

واكد رضائي في خطابه امام المناورات التعبوية في مدينة بوشهر اليوم الخميس ضرورة تعزيز اقتدار الحكومة والشعب والامل في اوساط المجتمع وقال ان النظام الاداري على مستوى البلاد يسلتزم الدعم واعادة التاهيل.

وشدد على ضرورة تطوير الانشطة الشعبية في حقول الصناعة والمعرفة والتكنلوجيا والاقتصاد داعيا الى تعزيز انشطة البلاد في هذه الحقول لكي تتحول ايران الى القوة الاولى بالمنطقة.

المصدر: وكالة فارس