أجرت القوات المسلحة السودانية مناورات عسكرية في ختام مشروع تدريب باسم “ترهاقا 2″، شاركت بها جميع الوحدات العسكرية البرية، إضافة إلى القوات الجوية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السودانية العميد أحمد خليفة الشامي الخميس لوكالة “سبوتنيك” “اختتم صباح اليوم مشروع تدريب باسم ترهاقا 2، لرئاسة الأركان القوات البرية والجوية، شاركت بها جميع الوحدات العسكرية البرية والجوية”. وأضاف الشامي، أن “التدريب العسكري استهدف به تدريب القادة بجميع المستويات، وقد نفذت بها كافة أشكال المناورات العسكرية على الأرض بمشاركة لواء من المشاة، بالإضافة إلى القوات الجوية”. وأوضح الشامي، أن “التمارين العسكرية للقوات المسلحة سوف تستمر، بغرض رفع القدرات العسكرية ورفع اللياقة البدنية، ولتأكيد جاهزية القوات المسلحة والاستعداد لكل الاحتمالات”.

وأجرى الجيش السوداني أكبر مناورات عسكرية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكافة أنواع الأسلحة الأرضية والجوية، أطلق عليها “تمرين تحدي الفرسان”، في مناطق المعاقيل شمال ولاية الخرطوم. وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده تمتلك مصنعاً حربياً قادر على تصنيع وتجميع كافة الأسلحة والذخائر، وهي بصدد بناء “أقوى الجيوش بالمنطقة للرد على أية محاولة للاعتداء على البلاد”، حسب قوله.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية