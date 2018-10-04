أعلن المتحدث الصحفي باسم السفارة الروسية في لندن الخميس، أن تصريحات الخارجية البريطانية حول الهجمات الإلكترونية المزعومة من قبل روسيا حول العالم هي “تضليل جسيم للرأي العام البريطاني والعالمي”. وقال المتحدث الروسي لوكالة “سبوتنيك” “هذا البيان غير مسؤول. ولا يدعمه أي أدلة كما جرت العادة، وهو عنصر آخر في الحملة المناهضة للروسية التي تجريها الحكومة البريطانية”. وأشار المتحدث إلى أنه في نهاية عام 2017، خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون لموسكو، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “بأنه إذا كانت لندن لديها أي أسئلة تتعلق بالأمن السيبراني، فإن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات سريعة مع الخبراء ذات الصلة”.

وأضاف المتحدث الصحفي باسم السفارة الروسية في لندن “رفض الجانب البريطاني لمثل هذا الحوار، والتفسير المعقول الوحيد لهذا هو الافتراض بأنه ليس لديهم ما يقولونه بشأن الأسس الموضوعية. وبالتالي فإن مثل هذه التصريحات من وزارة الخارجية هي معلومات خاطئة جسيمة للرأي العام البريطاني والعالمي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية