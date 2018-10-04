نائب وزير الخارجية الروسي: لا يجب أن تصبح سوريا حلبة لتصفية الحسابات غير المرتبطة بمكافحة الإرهاب (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2018 - 11:00
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الإمام الخامنئي: الجمهورية الإسلامية أخرجت إيران من تحت سيطرة أميركا وبريطانيا والاستعمار
الإمام الخامنئي: إيران تمكنت من الوقوف بوجه الأعداء ومنع مساعيهم لتقسيمها
الإمام الخامنئي: الأميركيون يخافون من قوة إسلامية كبيرة تقف بوجه أطماعهم في المنطقة
الإمام الخامنئي: إقتصادنا الوطني يستطيع أن يهزم الحصار والعقوبات الجديدة وهذا انهزام لأميركا
الإمام الخامنئي: العدو يريد أن يوصل الشعب الإيراني الى الارتماء بأحضانه والركوع أمام أميركا وهذا لن يحصل
الإمام الخامنئي: من يروجون لما يريده الأعداء ويتحركون حسب ميلهم هم خونة لبلدهم
الإمام الخامنئي: أميركا ضعيفة ومنطقها ضعيف والليبرالية الديمقراطية اليوم افتضح أمرها
الإمام الخامنئي: أميركا انهزمت في العراق وسوريا ولبنان وباكستان وأفغانستان وتنتظرها هزائم أخرى
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وزير الخارجية الإيراني: الانسحاب الأميركي من معاهدة 1955 يؤكد أن الولايات المتحدة نظام خارج عن القانون
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القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا قصير المدى على تجمع آليات لمرتزقة العدوان في الساحل الغربي
الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة إرهابية الى نقاط عسكرية بريف حماه الشمالي
وزارة الدفاع التونسية: استشهاد عسكري وإصابة 2 بجروح في انفجار لغم بمنطقة جبال الشعانبي في غرب البلاد
الشرطة الأميركية تعلن توقيف مشتبه به في حادثة إرسال طرود تحتوي مادة يشتق منها سمّ الريسين الى البنتاغون
الولايات المتحدة: مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار في ولاية كارولاينا الجنوبية وتوقيف المشتبه فيه
وزير الخارجية البريطاني يتّهم الاستخبارات العسكرية الروسية بشنّ هجمات إلكترونية في كل أنحاء العالم
نائب وزير الخارجية الروسي: لا يجب أن تصبح سوريا حلبة لتصفية الحسابات غير المرتبطة بمكافحة الإرهاب (سبوتنيك)
منذ 16 mins
4 October، 2018
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