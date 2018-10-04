أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية “إس-300” إلى سوريا، “يوفر مستوى جديد ونوعي في مجال الدفاع الجوي في هذا البلد”، مشيراً إلى أن “الخطوات الأخرى التي أعلن عنها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ستتبع تسليم المنظومة إلى دمشق”. وقال فيرشينين “بالفعل، إن منظومات الدفاع الصاروخية “اس-300” هي مستوى نوعي جديد للدفاع الجوي، أشدد على “الدفاع”. سيتم أيضا اتخاذ الخطوات التي تحدث عنها علناً، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو”. وأضاف “هذا بالطبع يغير الوضع على الأرض”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية