نقلت قناتا تلفزيون محليتان عن وزير النقل الهندي نيتين جادكاري قوله يوم الخميس إن الهند تواجه ”أزمة اقتصادية“ بسبب وارداتها النفطية الضخمة وذلك قبيل اجتماع لوزراء رئيسيين من أجل مناقشة تراجع الروبية وتفاقم العجز التجاري للبلاد.

تعتمد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، على الأسواق الخارجية لتلبية 80 بالمئة من حاجاتها النفطية.

وفقدت الروبية نحو 13 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام مما يرفع تكلفة واردات البلاد من النفط في وقت يحوم فيه سعر الخام حول 85 دولارا للبرميل.

المصدر: رويترز