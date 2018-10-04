تراجعت أسعار النفط يوم الخميس عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وبعدما قالت مصادر إن روسيا والسعودية أبرمتا اتفاقا خاصا في سبتمبر أيلول لزيادة إنتاج الخام.

وبحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق ليجري تداولها عند 85.99 دولار للبرميل.

وبلغ خام برنت أعلى مستوى في أربعة أعوام عند 86.74 دولار للبرميل يوم الأربعاء بسبب توقعات انخفاض المعروض في السوق قبيل عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيرانية من الشهر المقبل.

المصدر: رويترز