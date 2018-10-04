تُعد مكتبات الجامعات في ألمانيا من الأماكن التي يرتادها الطلاب بكثرة، لاسيما في الفترة التي تسبق الامتحانات، وذلك بهدف الإعداد الجيد للاختبارات، والتزود بالمعرفة اللازمة من أجل النجاح نهاية الموسم، والحصول على شهادة جامعية تُخول لصاحبها دخول سوق العمل. وتتوفر الجامعات الألمانية على العديد من المكتبات، التي تتضمن آلاف الكتب والمجلدات في شتى مجالات العلم والمعرفة. بيد أن جامعة “شتوتغارت”، والتي تقع في ولاية بادن- فورتمبورغ، قد تعرضت لحادث عرقل سير عملها المُعتاد، والسبب يبدو ربما غير مألوف، كما أشارت إلى ذلك تقارير صحفية.

فقد أوضح موقع صحيفة “دي فيلت أن فئران خربت حوالي 8000 كتاب في مكتبة جامعة “شتوتغارت”، وأضاف الموقع الألماني نقلاً عن متحدث باسم الجامعة قوله إن الخسائر بلغت تقريباً 200.000 يورو.

وأشارالموقع أن الكتب المُتضررة تشمل مجالات علوم الاجتماع والاقتصاد والقانون، وأضاف أن تواريخ إصدار هذه الكتب تتراوح بين سنوات 1960 و1980، وأردف أن رفوف مكتبة “شتوتغارت” كانت ملوثة بشدة بفضلات الفئران، التي يجب التخلص منها.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم مكتبة جامعة “شتوتغارت” إنه منذ شهر (أبريل/نيسان الماضي) لم يُلاحظ أي هجوم جديد للفئران على مكتبة الجامعة، وأضاف أنه يتحتم إخضاع مبنى المكتبة إلى إصلاحات، من أجل تفادي وقوع مثل هذه الحوادث في المرات القادمة، على حد وصف نفس المتحدث.

المصدر: dw.com