وافق البرلمان التركي الأربعاء على تمديد نشر قوات تركية في سوريا والعراق لعام آخر بحسب وكالة الاناضول الرسمية للأنباء.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2014 وافق البرلمان لأول مرة على نشر تلك القوات. وجدد انتشارها كل عام منذ ذلك الحين.

وقال البرلمان “من الضروري لأمن تركيا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أي تهديدات”.

وقال عصمت يلماز رئيس لجنة الدفاع في البرلمان أن تركيا ستواصل قتالها ضد الإرهاب. وأضاف “تركيا لن تسمح بتموضع التنظيمات الإرهابية على حدودنا الجنوبية وتدريبها. واستهدافها لبلادنا عبر الاستفادة من الوضع السياسي المتزعزع في العراق وسوريا” بحسب الوكالة.

المصدر: وكالة سبوتنيك