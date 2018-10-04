ألقت قوات الأمن العراقية اليوم الأربعاء، القبض على 13 عنصرا من تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سعد معن في بيان ” مديرية شرطة النصر التابعة لشرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تتمكن من تفكيك شبكة من عصابات داعش الإرهابية تتكون من 13 عنصرا وتلقي القبض عليهم علما انهم مطلوبين بقضايا إرهابية “.

واضاف ” من بين المطلوبين من كان يعمل فيما يسمى بالأمنية والحسبة خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل “، لافتا الى انه ” تم القبض عليهم في منطقة حي الانتصار بالجانب الأيسر لمدينة الموصل “.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول “داعش” في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية