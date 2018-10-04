أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء انسحابها من نص يقر بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية أمام المحكمة المذكورة احتجاجا على نقل السفارة الاميركية إلى القدس.

وتشكل هذه الخطوة هجوما جديدا من إدارة دونالد ترامب على المحاكم والمنظمات الدولية. علما بان الرئيس الاميركي نفسه ندد بالمحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الفائت في الامم المتحدة.

وصرح مستشار ترامب للامن القومي جون بولتون للصحافيين في البيت الابيض “قرر الرئيس انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية. في ما يتعلق بحل الخلافات”. لكنه أكد أن واشنطن ستظل عضوا في هذه الاتفاقية. واضاف أن “هذا الامر يتصل بشكوى ما يسمى دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة”.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أعلن السبت إن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى الى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب “انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية