أبلغت ألمانيا الولايات المتحدة الاربعاء بأنها تشاركها أهدافها بشأن إيران رغم مساعي الاوروبيين لانقاذ الاتفاق النووي مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

والتقى وزير الخارجية الالماني هايكو ماس في واشنطن نظيره الاميركي مايك بومبيو الذي أعرب عن غضبه بشأن خطط الاوروبيين إبقاء العلاقات التجارية مع إيران.

وصرح ماس للصحافيين عقب لقائه بومبيو “في النهاية نحن نسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها بالنسبة لإيران .. ولكن لنا طرق مختلفة نريد اتباعها”.

وقال ماس أن برلين تشارك واشنطن “مخاوفها” من برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وتعتقد أن على طهران الانسحاب من سوريا.

إلا أنه اعتبر أن إنهاء الاتفاق النووي المبرم في 2015 سيقود “الى خطر نزاع عسكري في المنطقة” حسب تعبيره.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية