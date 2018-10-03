#عسير: انكسار 3 محاولات تقدم لمرتزقة #الجيش_السعودي على #مجازة وغربها وأعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2018 - 22:01
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كتلة الوفاء للمقاومة تزور الرئيس عون وتنقل شكر السيد نصرالله على مواقفه الأخيرة في الأمم المتحدة
كتلة الوفاء للمقاومة للرئيس عون: مواقفكم أثلجت قلوب اللبنانيين وعبرت عن الحس الوطني الذي يستشعره اللبناني الأصيل
الوفاء للمقاومة: ننوه بتحرك وزير الخارجية جبران باسيل في محيط المطار الذي أجهض أكاذيب العدو أمام الرأي العام
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في الاربعاء النيابي: تهديدات رئيس وزراء العدو ليست عبثية
الرئيس بري ينوه بموقف عون ودور باسيل الدبلوماسي في الجولة على المواقع المزعومة "اسرائيليا"
الرئيس المكلف من بعبدا: الأمور إيجابية واتفقنا على ضرورة تسريع تشكيل الحكومة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة
الاتفاق باجتماع في بلدية بعلبك على التزام أصحاب المولدات بقرار وزارة الاقتصاد تركيب عدادات للمولدات خلال الشهر الحالي
الإدارة الأميركية تعتبر أن قرار محكمة العدل الدولية الرافض للعقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران "من دون قيمة"
الرئيس بوتين: الاتحاد الأوروبي متأخر في محاولاته تخفيف أثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران
الرئيس الأسد: سيسدل الستار قريباً عن الحرب الإرهابية واللعبة السياسية تتغير وسوريا عائدة إلى دورها المحوري العربي
أفيغدور ليبرمان: "إسرائيل" غير راضية عن وصول منظومة أس 300 إلى سوريا لكن لا يمكنها الاستغناء عن مواصلة عملياتها فيها
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: تسليم روسيا منظومة أس 300 لسوريا يمثل "تصعيداً خطيراً"
موقع عبري عن وزير الحرب السابق موشيه يعالون: الكابينيت يدار مثل روضة أطفال وأنا أتطلع إلى أن تأتي معلمة وتقلب الطاولة
مراسل المنار: استشهاد فتى فلسطيني جراء إصابته برصاص الاحتلال في الرأس شمال قطاع غزة
وزارة الصحة في غزة: إصابة 15 فلسطينياً جراء اختناقات بالغاز واستهداف جنود الاحتلال سيارة إسعاف شمال القطاع
اندلاع حريق في مستوطنة كيسوفيم الواقعة على حدود قطاع غزة جراء إطلاق الشبان الفلسطينيين بالوناً حارقاً
الداخلية اليمنية: الإفراج عن نجلي الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بموجب عفو من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخ زلزال 1 على تجمعات الجنود السعوديين في موقع المنتزه في الخوبة بجيزان
المتحدث باسم أنصار الله: العدوان ينتهج بغطاء أميركي مسارات متعددة أدت لاستنزاف العملة وتدهور سعر الريال اليمني
الشيخ روحاني: احتياطاتنا من العملات الأجنبية أفضل من أي وقت مضى وتم تفويض البنك المركزي لتنظيم سوق العملات
#عسير: انكسار 3 محاولات تقدم لمرتزقة #الجيش_السعودي على #مجازة وغربها وأعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم
منذ 23 mins
3 October، 2018
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