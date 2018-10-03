برعاية الإمام السيد علي الخامنئي سيقام يوم الخميس ملتقى بمشاركة عشرات الآلاف من اعضاء التعبئة في ملعب “آزادي” بطهران. وستحضر في هذا الملتقى المجموعات التعبوية التي شاركت في شهر ايلول/سبتمبر الماضي في مناورة الخدمة لاعضاء التعبئة، وقدمت مختلف الخدمات الى الفئات الاقل دخلا في المجالات العمرانية والصحية والثقافية والتعليمية.

واوضح رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد “غلام حسين غيب برور”، ان نحو 150 ألفا من التعبويين شاركوا في تقديم الخدمات في مختلف انحاء البلاد في المناطق الحضرية وضواحي المدن في المجالات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والعمرانية والصحية في هذه المناورة التي جرت خلال الفترة من 31 آب/اغسطس لغاية 20 ايلول/سبتمبر الماضي.

وقال: ان هذه المناورة كانت من اجل تقييم استعداد اعضاء التعبئة لتقديم الخدمات الى الفئات الفقيرة، وان الجولة الاخيرة من المناورة ستتضمن اقامة تجمعات تضم 700 الف شخص تقام في مراكز المحافظات، حيث سيجتمع عشرات الآلاف منهم في طهران يوم غد الخميس.

المصدر: وكالة انباء فارس