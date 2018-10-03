شدد متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن على وجوب تنفيذ خارطة الطريق حول منبج السورية في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للوزراء برئاسة رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة اليوم الأربعاء. وبخصوص “خارطة الطريق” حول منبج أكد أن أسلوب المماطلة بدأ يصبح “مشكلة متنامية”.

وبشأن التهديدات الإرهابية، أشار إلى إمكانية اتخاذ بلاده أي لحظة خطوات ضد إرهابيين على الساحة السورية بما يضمن أمنها القومي. وحول الاتفاق بشأن “إدلب” السورية، قال قالن: “تجري وحداتنا المعنية مع نظيراتها الروسية تفاوضا بشأن تفاصيل اتفاق إدلب”.

وفي الشأن الداخلي، لفت إلى أن الاجتماع تطرق إلى تفاصيل النصف الأول من خطة عمل وضعتها الحكومة للـ 100 يوم الأولى من عملها، مبينا أن المشاريع نفذت وفق التقويم المحدد لها. وأشار إلى اكتمال الأعمال المتعلقة بإنشاء مطار إسطنبول الثالث بنسبة 97%، معلنا عن افتتاحه في التاريخ المحدد وهو يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول