قال وزير الزراعة والغابات التركي، “بكر باك دميرلي”، إن صادرات بلاده الزراعية إلى إيران في 2017، بلغت 220 مليون دولار، بينما وارداتها منها بلغت 76 مليون دولار. جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، خلال لقاء ثنائي جمعه مع نظيره الإيراني محمود حجتي، في العاصمة طهران.

وأضاف باك دميرلي، “نقف إلى جانب الدولة الشقيقة إيران، فيما يخص تحسين البيئة الاستثمارية”. وأشار إلى أن مسؤولين في البلدين، التقوا في اجتماع الدورة الـ7 للجنة التنفيذية الزراعية بين البلدين.

وأعرب الوزير التركي، عن انزعاجه من الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز، في 22 سبتمبر الماضي، وأدى إلى استشهاد 25 شخصا، بينهم 17 عسكريا وإصابة 60 آخرين بجروح.

المصدر: الاناضول