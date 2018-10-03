استقبل رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف على رأس وفد من الحزب، وتناول البحث الأوضاع المحلية والإقليمية وعددا من المواضيع التي تهم الطرفين. وتم تأكيد أهمية الانجازات التي تحققت في المنطقة لصالح محور المقاومة، وخصوصا في سوريا التي استطاعت أن تصمد بمواجهة الحرب الكونية التي شنت عليها على مدى السنوات الماضية.

وأشاد الطرفان “بالمواقف الوطنية التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كانت مبعث فخر واعتزاز، وتضاف إلى سجل انتصارات المقاومة على العدوين الصهيوني والتكفيري، ونوها أيضا بالخطوة التي قام بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لدحض مزاعم وأكاذيب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، من خلال الجولة الميدانية للسفراء الأجانب على المواقع المزعومة في ملعب العهد وجواره”.

ولفت الطرفان إلى “أهمية تشكيل الحكومة لمعالجة الأزمات المعيشية التي يعيشها اللبنانيون، وضرورة تمثيل القوى السياسية المختلفة، والتي أثبتت حضورها من خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، مع تأكيد حق الحزب القومي بالتمثيل الوزاري”.

كما أبدى الطرفان ارتياحهما لـ”الخطوات التي يجري العمل عليها لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بشكل آمن، لما فيه من مصلحة للبنان وشعبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام