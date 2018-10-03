قالت مسؤولة أميركية الاربعاء أن الفحوص اثبتت أن الطرود التي أرسلت الى البنتاغون هذا الأسبوع كانت تحتوي على مادة يشتق منها سم الريسين ولكنها لم تحتو على هذا السم القاتل.

والاثنين رصد مركز البريد في البنتاغون طرودا مشبوهة موجهة إلى وزير الحرب جيم ماتيس وقائد البحرية الاميرال جون ريتشاردسون.

وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت “يبدو أنها مادة يشتق منها الريسين، ولم تكن الريسين نفسه”، مؤكدة أن الأمر لا يزال قيد التحقيق.

من ناحية أخرى، قال الجهاز السري الأميركي أنه رصد “طردا مشبوها” موجها إلى الرئيس دونالد ترامب الاثنين. وقال الجهاز المكلف حماية الرئيس أن “البيت الأبيض لم يتسلم الطرد لأنه لم يدخل مطلقا البيت الأبيض”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية