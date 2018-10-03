أطلقت القوة الصاروخية في اليمني للجيش واللجان الشعبية الأربعاء ثلاثة صواريخ على تجمعات قوى العدوان السعودي الاميركي بقطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “القوة الصاروخية اطلقت ثلاثة صواريخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بمناطق متفرقة في الخوبة بجيزان مخلفة خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري”.

وأشار المصدر إلى أن “القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين في موقع مشعل، فيما تم إعطاب رشاش عيار 50 للمنافقين بعملية لوحدة القناصة شرق جحفان”.

المصدر: موقع انصار الله